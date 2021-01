السعودية اليوم / جامعة الجوف تحقق ارتفاعاً وصل إلى 40% في الأبحاث المنشورة في قواعد البيانات لعام 2020

سكاكا 06 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسحققت جامعة الجوف في مجال البحث لعام 2020 إنجازًا مرتفعا بلغ 33% و40% على التوالي في عدد الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات Web of Science و SCOPUS في نهاية عام 2020.وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي أن عدد الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات Web of Science خلال العام المنصرم قد بلغ 790 بحثاً بزيادة قدرها 33% عن العام الذي سبقه، أما في قواعد بيانات SCOPUS فقد بلغ عدد الأبحاث المنشورة 1002 بحث، بزيادة قدرها 40% عن العام الذي سبقه، وهو إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في مجال البحث العلمي.وأوضح العنزي أن عام 2020 شهد تحسناً كبيراً في جودة النشر العلمي في جامعة الجوف، حيث ارتفعت نسبة الأبحاث المنشورة في الربعين الأول والثاني من قواعد بيانات Web of Science لتبلغ 46% من الأبحاث المنشورة خلال العام، وتنوع النشر العلمي ليشمل جميع التخصصات إلا أنه تركز في المجالات التي تعكس الهوية البحثية للجامعة خاصة في مجالات الهندسة والعلوم والأبحاث الطبية، مؤكداً أن الجامعة كانت لها إسهاماتها فيما يتعلق بالنشر العلمي في مجال أبحاث فيروس كورونا المستجد (COVID 19) خلال العام المنصرم، حيث تم دعم 19 مشروعاً بحثيا في مبادرة تمويل المشاريع الخاصة بفايروس (كوفيد - 19) بينما تم نشر 63 بحثاً خلال عام 2020 حول الفيروس في قواعد بيانات web of science وSCOPUS وPubMed، ويعود هذا النشاط والزيادة التي تشهدها جامعة الجوف في مجال البحث العلمي للإجراءات والسياسات التشجيعية التي طبقتها الجامعة للارتقاء بواقع النشر العلمي كماً وكيفاً.يذكر أن جامعة الجوف، دشنت مؤخرًا خطتها الإستراتيجية للبحث العملي، وأطلقت عدداً من المبادرات التشجيعية في مجال البحث العلمي من ضمنها المكافأة التشجيعية للنشر العلمي المتميز ودعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس الجدد.// انتهى //19:43ت م0170