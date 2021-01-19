السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد قصر الملك عبدالعزيز في مركز "لينة"



رفحاء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن جولته التفقدية اليوم, على قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينه، البالغة مساحته 4000 م2، وبني من الطين واللِبن والحجارة, حيث لايزال متميزًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم, وقد أنشئ عام 1354 / 1355هـ ليكون مقرًا للإمارة.

وقال سموه : إن القصر له أهميته الوطنية الكبيرة، نظراً لكونه شاهداً على أحداث ومناسبات مهمة، إضافة إلى أهميته التراثية والمعمارية، فهو أحد قصور ‫الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في أطراف المملكة لمتابعة شؤون المواطنين وإدارة حركة التنمية في منطقة الحدود الشمالية في ذلك الزمن.

وأوضح أن قرية "لينة" من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام، ومن أقدم قرى شمال المملكة وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة, وتقع في مكان إستراتيجي أيضًا على طريق تجاري قديم كان يربط منطقة نجد بالعراق، وبالقرب من درب زبيدة الشهير.

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19:01ت م

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