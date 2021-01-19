السعودية اليوم / اكتمال الاستعدادات لافتتاح الدورة 28 لمعرض الخرطوم الدولي



الخرطوم 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

أكملت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة كافة استعداداتها لافتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض الخرطوم الدولي خلال المدة من (21 - 28) من شهر يناير الجاري، بمشاركة مصر والأردن وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيجيريا والهند وباكستان وروسيا، وبتشريف ضيوف من خارج السودان على رأسهم وزير التجارة والصناعة المصري نيفين جامع.

وتأتي هذه الدورة في ظل الانفتاح على العالم في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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18:58ت م

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