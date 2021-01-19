السعودية | الإعلام المصري يشيد بموقف الشيخ دباس المطيري في قضية عتق رقبة مقيم مصري

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أشاد الإعلام المصري بموقف الشيخ دباس المطيري في قضية عتق رقبة مقيم مصري محكوم بالقصاص لقتله مقيم من جنسيته ومساهمته الفاعلة في جمع الدية التي قبلها ذوي المقتول.

وفي التفاصيل أشاد الإعلام المصري بموقف الشيخ النبيل حينما وردته رسالة من السجين المصري حيث قام بإنشاء رسالة من قبله وقام بتوزيعها لعدد كبير من قروبات الواتس أملاً في جمع الدية المطلوبة والبالغة “2” مليون ريال.

وقد سعى الشيخ دباس المطيري وفقاً لإعلامي مصري بالعمل على جمع الدية التي طلبها ذوي المقتول حيث تمكن بالفعل من جمعها وإخراج المقيم المصري من السجن.

وتعود الحادثة إلى قبل 11 سنة حينما حصلت مشاجرة بين المقيم المصري وآخر من جنسيته حيث انتهت الحادثة بمقتل الطرف الاخر.