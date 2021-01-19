الجامعة السعودية الإلكترونية تنال عضوية منظمة IEEE

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - واس

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انضمت الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتحت الجامعة فرعاً طلابياً لمنسوبيها من طلبة كلية علوم الحوسبة والمعلوماتية، ويعد المعهد من أكبر المنظمات المهنية المعنية بالتقنية على مستوى العالم.

أهمية عضوية الجامعة السعودية الإلكترونية في IEEE

وعبرت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي عن شكرها لمنسوبي كلية الحوسبة والمعلوماتية الذين بادروا بإنشاء هذا الفرع الذي سيسهم -بإذن الله- في دعم مسيرة منسوبي الجامعة والمهتمين بالتقنية، وربطهم بالجهات العلمية والبحثية على المستوى الإقليمي والعالمي بهدف الإفادة من هذه التجارب، وتقديم تجربة تعليمية متكاملة توسع آفاق الطلبة، وتدمج الأنشطة غير المنهجية في النموذج التعليمي الذي تقوم عليه الجامعة، وتعظيم أثر هذه الأنشطة في التحصيل العلمي والمعرفي للطلبة.

وأضافت أن هذه العضوية تشكل جسراً يربط الجامعة بالمنشآت العلمية المتخصصة والجامعات العالمية التي تعزز المعرفة بالعلوم الرقمية التي تشكل المستقبل للمملكة والعالم أجمع، ويسهم في الوصول إلى مجتمع المعرفة الرقمي، مبينةً أن إنشاء الفرع الطلابي جاء بجهود ذاتية بدأها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، حيث كانوا مثالاً في تفعيل الدور المعرفي لمنسوبي الجامعة، مشيدةً بدور هذا الفريق.

المشاركة في فعاليات المعهد

من جهته أوضح عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البشر أن هذا الفرع الطلابي ييسر وصول طلبة الجامعة والكلية إلى المصادر المعرفية التابعة للمعهد، إضافةً إلى تمكين طلبة الجامعة من المشاركة في فعاليات المعهد التي تشمل البرامج التدريبية، وورش العمل، والمسابقات، إضافةً إلى تنمية المهارات القيادية والاتصالية لأعضاء الفرع الطلابي، مشيراً إلى أنه سيسهم كذلك في تحقيق رؤية الكلية المنبثقة من رؤية الجامعة التي تسعى لتوفير بيئة أكاديمية مثلى لتنمية المعارف واكتساب المهارات في التعلم والبحث والابتكار، وصولاً إلى أن يكون خريجو الجامعة على قدر عالي من الكفاءة والمعرفة في مجال الحوسبة والمعلوماتية والمنافسة المميزة في سوق العمل.

