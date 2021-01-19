والدة راشد الماجد في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنان راشد الماجد، بعد معاناة مع المرض، فيما تحول موقع تويتر إلى ساحة عزاء لتقديم المواساة للفنان من محبيه وزملائه.

راشد الماجد يتلقى التعازي

وكان المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ أول مَن عزى الماجد في وفاة والدته في تغريدة عبر تويتر جاء فيها: ” أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله”. عقب ذلك انهالت التعليقات والتغريدات التي تتضمن كلمات العزاء والمواساة.

عضو مجلس منطقة نجران، كندش بن جربوع قال: “عظّم الله أجركم وغفر لوالدتكم وأسكنها فسيح جناته”، بينما قالت نور السويكت: “عظم الله لك الأجر راشد ورحم الله الفقيدة إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا الله”.

وقال الصحافي عبدالله مخارش: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة #راشد_الماجد إلى رحمة الله بعد معاناة سنوات طويلة من المرض لا تنسونها من الدعاء، الله يصبر العم عبدالرحمن وأبناءه وجميع أفراد أسرته الكرام”.

فنانون ينعون والدة الماجد

ونعى العديد من الفنانين والدة الماجد حيث قال الفنان رابح صقر: “أعزي أخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، عظّم الله أجرك يا أخوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، ومن مصر قال الفنان محمد رشاد: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمها ويغفر لها”.

