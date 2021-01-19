شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تبدأ المفاضلة بين 6586 متقدماً ومتقدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه (غير مدفوعة الرسوم)، وذلك للعام الجامعي القادم 1443هـ، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لدى العمادة 6586 متقدما ومقدمة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أن العمادة ستتوسع في القبول للعام القادم لتمكين الراغبين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا، وكذلك لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030، فيما بيّن آل فائع أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ 2657، والطالبات المتقدمات 3929، وذلك في مختلف البرامج التي طرحتها العمادة، مشيراً إلى أن الكليات والأقسام العلمية ستتولى في المرحلة القادمة إجراء المفاضلة وفق المعايير المعتمدة في المجالس العلمية المختصة.

وأكد آل فائع، أن على المتقدمين والمتقدمات ضرورة متابعة الإعلانات المتعلقة ببقية إجراءات القبول ومواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية في البرامج التي تشترطها ونتائج الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما الرسمية. يُشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الإعلان عن القبول في برامج الدراسات العليا (مدفوعة الرسوم) في شهر شعبان القادم.