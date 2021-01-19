أمير مكة يستعرض تطوير العشوائيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا لمجلس المنطقة تخللته مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة. واستعرض خالد الفيصل أعمال لجان المجلس خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما جرى استعراض برامج لجان المجلس في جوانب المشاريع وتطوير العشوائيات، وخطط تعزيز الجوانب الاجتماعية والثقافية والشبابية بالمنطقة. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

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