بحث الضوابط المستحدثة لنشاط التزيين النسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة عمل أطلقتها أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف أمس القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، بمشاركة عضوتي اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لمشاغل وصالونات التزيين النسائي بمجلس الغرف السعودية هناء الجبر وريم النعيم، وحضور سيدات الأعمال.

وتتناول الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام أبرز المستجدات حول نشاط التزيين النسائي، انطلاقا من مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين بيئة الأعمال الهادفة إلى إضافة أكثر من نشاط في موقع واحد وتحسين المشهد الحضري للمدينة والأحياء السكنية، وصولا إلى إسهام الضوابط المقرة إلى زيادة حجم النشاط ومستوى الشفافية والوضوح.

كما تستعرض الأنشطة الإضافية المسموح بمزاولتها داخل محال التزيين النسائي وعددها 7 أنشطة والاشتراطات والتعليمات الخاصة بها، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بتدريب العاملات وإصدار شهادات تدريبية لهن عن طريق المراكز التدريبية، كما تسلط الورشة الضوء على الضوابط الخاصة بإصدار الترخيص البلدي لنشاط التزيين النسائي.

من جهة ثانية افتتح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس مبارك العريدي، البرنامج التدريبي لـ (توطين مهنة النحالين) بمشاركة 100 متدرب وذلك بمركز التدريب الزراعي بالأحساء.

وأوضح المهندس العريدي أن البرنامج الذي تشرف عليه الوزارة ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، يهدف إلى تأهيل ‏الشباب السعودي لخوض غمار صناعة وإنتاج النحل، مبينا أن الوزارة وضعت خطة تأهيلية لتعزيز وبناء قدرات المتدربين من الجنسين في مجالات تربية النحل وتصنيع وتسويق منتجاته في المملكة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف «إن البرنامج يقدم للمشاركين أثناء فترة التدريب 30 خلية نحل من السلالة المحلية أو ما يعادلها، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر»، مشيرا إلى أن مشروع توطين مهنة النحالين يتكون من ثلاثة برامج هي: برنامج أساسيات تربية النحل، البرامج التخصصية في تربية النحل، وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق.