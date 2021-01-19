رصد 265 مخالفة بناء في الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة الشرقية 265 مخالفة على المباني تحت الإنشاء في عدد من أحياء محافظة الخبر، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها العام الماضي 2020م.

وأكدت الأمانة حرصها على تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء بأنواعها ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ ومتابعة تجاوزات مقاولي الإنشاءات، خاصة في المنازل والمباني تحت الإنشاء والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات.

وأوضحت أن المخالفات التي رصدت تمثلت في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء وعدم الالتزام بها، والشروع في الترميم بدون رخصة، والبناء وفق مخططات جديدة خلاف ما جرى الترخيص له، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، مؤكدة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

ودعت الأمانة ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد برخصة البناء خلال فترة الإنشاء وعدم مخالفة الأنظمة، منوهة بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي ترصد وتوجيه إنذارات لهم. وأكدت استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد المخالفات وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.