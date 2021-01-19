شكرا لقرائتكم خبر عقوبات على 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذت الإجراءات النظامية بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا بعدما نفذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 2184 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالإجراءات الوقائية. وأظهرت الجولات الرقابية 2156 منشأة مستوفية للاشتراطات النظامية.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنورة والمحافظات التابعة، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

من جهة ثانية قدم مستشفى المهد العام في المدينة المنورة خدماته في عدد من التخصصات الطبية عبر العيادات الخارجية لـ28142 مستفيدا خلال عام 2020م.

وأضافت بأن عدد المرضى المنومين بلغ 3241 حالة خلال الفترة نفسها، كما جرى عمل 3385 جلسة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الولادات 823 حالة ولادة.

من خدمات مستشفى المهد العام:

49,011 حالة استقبلها قسم الطوارئ

563 عملية جراحية أجريت

170,439 فحصا مخبريا

227 عملية جراحية (اليوم الواحد)

34,297 صورة للأشعة

80,394وصفة دوائية صرفت