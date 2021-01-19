عقوبات على 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة

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وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنورة والمحافظات التابعة، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.من جهة ثانية قدم مستشفى المهد العام في المدينة المنورة خدماته في عدد من التخصصات الطبية عبر العيادات الخارجية لـ28142 مستفيدا خلال عام 2020م.
وأضافت بأن عدد المرضى المنومين بلغ 3241 حالة خلال الفترة نفسها، كما جرى عمل 3385 جلسة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الولادات 823 حالة ولادة.
من خدمات مستشفى المهد العام:
49,011 حالة استقبلها قسم الطوارئ
563 عملية جراحية أجريت
170,439 فحصا مخبريا
227 عملية جراحية (اليوم الواحد)
34,297 صورة للأشعة
80,394وصفة دوائية صرفت
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