شكرا لقرائتكم خبر الأصدار.. كنوز طبيعية تختزن جمالا ساحرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل المناطق الواقعة بين سهول تهامة وقمم جبال السراة على امتداد المناطق الجنوبية والمعروفة باسم (الأصدار) كنوزا طبيعية تختزن الكثير من مكامن الجمال وسحر الطبيعة، إضافة إلى المخزون الكبير من التنوع البيئي الطبيعي في تلك المناطق.

وتعتبر الأصدار من أكثر الأماكن محافظة على طبيعتها بسبب موقعها البعيد عن التداخل السكاني وتدخلات البشر، الأمر الذي أكسبها نقاء طبيعيا خالصا، جعل منها مواقع ثرية بالغابات والمياه العذبة والشلالات الطبيعية والحيونات بأصناف متعددة ومختلفة.

بيئة مهجورة

منذ سنوات لم يكن يستطيع الوصول للأصدار سوى فئة قليلة من الأشخاص ممن يعيشون بالقرب منها أوالأهالي الذين يستفيدون منها خلال تربية المواشي أو مناحل النحل البلدي التي تجد بيئة طبيعية تنتج منها أجود أنواع العسل، إلا أن وعورة هذه الأصدار وصعوبة الوصول إليها وانخراط سكان القرى المجاورة لها في مظاهر المدنية جعل من معظم هذه الأصدار بيئات مهجورة تحكمها الطبيعة، الأمر الذي منح البيئة فيها مساحة واسعة من الانتشار الطبيعي دون تداخلات بشرية أو حتى آلات تعبث بمكوناتها ومكنوناتها النفيسة.

ظهور ساحر

بدأت هذه المكنونات الساحرة تظهر عبر عدسات الهواة والمهتمين بجمال الطبيعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت الأصدار وما تختزنه من مكونات بيئية وسياحية ملفتة محط أنظار عشاق التصوير ومنتجي الأفلام الوثائقية الذين وجدوا فيها بيئات تستحق الظهور وتسليط الضوء عليها.

عبدالمجيد الشهري، أحد هواة تصوير الطبيعة، أكد أنه من خلال رحلات برية مشيا على الأقدام وباستخدام طائرات (الدرون) تم اكتشاف مواقع سياحية في أصدار منطقة عسير مذهلة ويكاد يجزم المتلقي لما نقلته عدسات التصوير أن هذه الأماكن لا يمكن أن تكون جزءا من تكوين الطبيعية في المنطقة مشيرا إلى أن بعض هذه الأماكن الساحرة لا تبعد سوى مسافات قصيرة جدا لا تتجاوز مسافة المشي نصف ساعة على الأقدام، إلا أنها غائبة عن تواجدها في المواقع السياحية التي يمكن الاستفادة منها.

مناخ فريد

وتتميز الأصدار بوقوعها بين جبال السراة وسهل تهامة الأمر الذي أكسبها مناخا مميزا جعل منها بيئات كثيفة الأشجار بسبب كثرة هطول الأمطار وتنوع الغطاء النباتي فيها بسبب درجات الحرارة التي تظل معتدلة تقريبا طوال العام، إضافة إلى التنوع الحيواني فيها والتي تعد أشهر مواطن عيش الحيوانات النادرة مثل النمر العربي وبعض الطيور النادرة مثل العقاب وأنواع من الصقور الشهيرة.

استثمار سياحي

وتعد هذه المواقع السياحية من أنسب الأماكن للاستثمار السياحي بحكم موقعها الفريد الذي يطل على سهل تهامة وأجوائها المناسبة صيفا وشتاء إضافة على ما تمتلكه من مقومات طبيعية ساحرة، بالرغم من الكثير من التحديات الطبيعية التي قد تواجه الاستثمار فيها.

وبات يقصدها بعض منظمي رحلات الهايكنج والمهتمين بالرياضات الجبلية إضافة إلى عدد من المهتمين بالتصوير والتوثيق مما يسهم في استكشاف هذه المواقع وتوجيه بوصلة السياحة نحوها على أمل أن تلقى نصيبها من التنمية خلال السنوات القادمة على امتداد جبال السروات جنوب المملكة.