«حساب المواطن»: لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنَّه لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى يفتح الحسابات المجمدة؟».

وردَّ حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد تاريخ مُعَيَّن، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري».

وتطرق لأسباب تجميد بعض الحسابات قائلًا: «نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج».

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