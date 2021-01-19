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«حساب المواطن»: لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة

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الرياض - محمد عبدالله - تطرق لأسباب التجميد..

أوضح برنامج حساب المواطن، أنَّه لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى يفتح الحسابات المجمدة؟».

وردَّ حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد تاريخ مُعَيَّن، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري».

وتطرق لأسباب تجميد بعض الحسابات قائلًا: «نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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