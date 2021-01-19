3 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، من فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرت 3 مدن حالات التعافي وهي الرياض مسجلة 43 حالة، 15 في جدة، 13 في مكة المكرمة.

وسجَّلت الدمام 10 حالات، 5 في الظهران، 4 في المدينة المنورة والهفوف والجبيل، 3 في عرعر ونجران والخبر وتمير.

للاطلاع على خريطة التعافي كاملة https://covid19.moh.gov.sa/

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل 226 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365 ألفًا و325 حالة، بينها 1986 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (327) حالة حرجة.

وأكَّدت الوزارة تسجيل 156 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 357 ألفًا و4 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 6335 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة.

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