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الشرقية والرياض يتصدران.. «الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد -19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرت الشرقية حالات الإصابة بتسجيل 59 حالة، وتلتها الرياض بـ53 حالة، ثم الظهران بتسجيل 20 حالة.

وسجلت حائل 11 حالة، 9 في المجمعة وبقيق و8 في مكة المكرمة، 7 في المدينة المنورة والهفوف، 6 في الدمام والجبيل، 5 في أبها، 4 في الطائف ونجران، 3 في عرعر وينبع والرس والقطيف وبلجرشي وبدر والخفجي ووادي الدواسر.

للاطلاع على خريطة الإصابات كاملة https://covid19.moh.gov.sa/

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 156 حالة تعاف جديدة اليوم، ليصل عدد المتعافين إلى 357 ألفًا و4 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 6335 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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