

عمّان 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن 883 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 301893 حالة شفاء بعد تسجيل 1553 حالة إضافية، كما سُجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4170 حالة.

// انتهى //

18:03ت م

0152



عمّان 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت الأردن 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 316427 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 301893 حالة شفاء بعد تسجيل 1553 حالة إضافية، كما سُجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4170 حالة.// انتهى //18:03ت م0152

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.