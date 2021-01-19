السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 2.3 طن من الحطب المحلي في مدينة الرياض



الرياض 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 2.3 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض، بحوزة (13) مواطناً، ومقيمين من الجنسية السودانية، في مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية، من خلال رقم العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و (999) في بقية مناطق المملكة.

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17:49ت م

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