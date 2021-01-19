السعودية اليوم / أمانة الطائف تؤهل مدخل حي القيم بشمال المحافظة



الطائف 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف أعمال الصيانة والتحسين لمدخل حي القيم شمال الطائف، وذلك للتسهيل على الأهالي وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للسكان في هذا المحور.

وأوضحت إدارة صيانة الطرق بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة أن الأعمال المنجزة بمدخل القيم شملت إزالة المخلفات، وإزالة الأرصفة التالفة، واستكمال صب الأرصفة، وفرش حصى أبيض، وصيانة الإسفلت، ووضع مجسمات حجرية، ودهان الإسفلت والرصيف.

وبيّنت الإدارة أن برنامج تحسين المداخل سيشمل عدداً من الأحياء التي سيتم تعزيز السلامة المرورية فيها ورفع جودة الخدمات بها، وتعمل الفرق وفق خطة موضوعة من أهدافها قياس الكثافة المرورية ونسب الارتياد والتعداد السكاني وذلك لتحديد أولوية العمل.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برامج رفع كفاءة مداخل ومخارج الأحياء، ورفع جودة الخدمات البلدية، وتعزيز السلامة المرورية في عدد من المواقع.

// انتهى //

15:56ت م

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