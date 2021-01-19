السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يطّلع على الجهود التي قدمها مرور القصيم



بريدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على جهود مرور المنطقة التي قُدمت لتعزيز السلامة المرورية لسائقي المركبات بالمنطقة، وتنفيذ عدد من الإجراءات الضبطية.

واشتملت الإجراءات على استحداث 128 كاميرا لرصد استخدام الجوال وعدم ارتداء حزام الأمان, و30 كاميرا لرصد مخالفات دخول الشاحنات وقت الذروة , وتفعيل الرصد الذي أسهم في انخفاض الحوادث في خمس طرق اشتملت على طريق قبة وسامودة والهمجة وعفيف والخشيبي وغيرها , وتفعيل الجانب الفني عبر معالجة 132 نقطة سوداء مع الجهات ذات العلاقة , و485 ملاحظة فنية على الطرق , إضافة إلى الجانب التوعوي عبر إطلاق حملة "حياتك أهم" التي أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى السائقين والسائقات وانخفاض الوفيات بنسبة 40% بين عامي 2019 و 2020م بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم أمس في جلسته الأسبوعية بمدينة بريدة , مدير مرور المنطقة العميد صالح بن محمد العواجي، بحضور وكلاء الإمارة وعدد من مسؤولي المنطقة والأهالي.

ونوه سموه بما يتلقاه قطاع المرور من دعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الداخلية عبر الجهود التي يبذلها مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي, مقدماً شكره لمدير ومنسوبي مرور المنطقة على ما يبذلونه في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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15:41ت م

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