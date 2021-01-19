السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار الردود الدولية المطالبة بوقف المخططات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية.

وسلطت صحف الصباح الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 7 شبان من بلدات وقرى بمدينة القدس المحتلة، فيما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، بعدد من الصواريخ مواقع وأرض زراعية شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأولت الصحف اهتمامًا بمطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية بوقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، من أجل تقويض حل الدولتين".

وأوردت كلمة الأمين العام للجامعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن، التي أكد فيها "أن القضية الفلسطينية ما زالت دون تسوية في الأفق، بل إن التسوية للأسف صارت أبعد منالا من أي وقت مضى".

وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس

وتناولت صحف فلسطين دوليًا تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن العالم سيكون على "شفير إخفاق أخلاقي كارثي" في حال استأثرت الدول الغنية باللقاحات ضد

// انتهى //

15:39ت م

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رام الله 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار الردود الدولية المطالبة بوقف المخططات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية.وسلطت صحف الصباح الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 7 شبان من بلدات وقرى بمدينة القدس المحتلة، فيما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، بعدد من الصواريخ مواقع وأرض زراعية شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.وأولت الصحف اهتمامًا بمطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية بوقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، من أجل تقويض حل الدولتين".وأوردت كلمة الأمين العام للجامعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن، التي أكد فيها "أن القضية الفلسطينية ما زالت دون تسوية في الأفق، بل إن التسوية للأسف صارت أبعد منالا من أي وقت مضى".وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل، 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و944 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وتناولت صحف فلسطين دوليًا تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن العالم سيكون على "شفير إخفاق أخلاقي كارثي" في حال استأثرت الدول الغنية باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد فيما الدول الأكثر فقرا تعاني.// انتهى //15:39ت م0108

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