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استجابة لفيديو منشور.. القبض على طفل «يفحط» بسيارته معرضاً آخرين للخطر 

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الدمام - شريف احمد - ألقى " المرور السعوي" القبض على طفل قاد سيارته بطريقة خطرة معرضا مجموعة من الأطفال كانوا بصحبته والمارة في الشارع للخطر بسبب ما كان يقوم به من تفحيط وسرعة جنونية .

جاء إجراء القبض بعض أن نشر أحد المواطنين لفيديو للطفل وهو يقود سيارته وقال معلقا عليه " ان الطفل عمره لايتجاوز 12سنه ومعه مجموعة أطفال يقفون من فتحة السقف المركبة معرضاً حياته وحياة الأطفال الراكبين معه والناس للخطر أتمنى محاسبة ولي أمره المستهتر ولكم جزيل الشكر " .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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