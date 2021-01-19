شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لفيديو منشور.. القبض على طفل «يفحط» بسيارته معرضاً آخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى " المرور السعوي" القبض على طفل قاد سيارته بطريقة خطرة معرضا مجموعة من الأطفال كانوا بصحبته والمارة في الشارع للخطر بسبب ما كان يقوم به من تفحيط وسرعة جنونية .

جاء إجراء القبض بعض أن نشر أحد المواطنين لفيديو للطفل وهو يقود سيارته وقال معلقا عليه " ان الطفل عمره لايتجاوز 12سنه ومعه مجموعة أطفال يقفون من فتحة السقف المركبة معرضاً حياته وحياة الأطفال الراكبين معه والناس للخطر أتمنى محاسبة ولي أمره المستهتر ولكم جزيل الشكر " .