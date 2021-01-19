المحكمة الجزائية المتخصصة تنذر الصيعري بالحكم الغيابي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم/ محمد بن علي بن سعيد الصيعري -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 8 / 3 / 1442هـ وتاريخ 27 / 5 / 1442 وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 15 / 8 / 1442هـ العاشرة صباحاً.

المحكمة الجزائية تحدد موعدًا بديلًا

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.