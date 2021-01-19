بلاغ بالفيديو يقود المرور لضبط شخص قاد على أكتاف الطريق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قاد بلاغ وثقه أحد الأشخاص المرور إلى ضبط شخص قاد سيارته بسرعة على أكتاف الطريق في أحد الطرق السريعة بالمملكة.

وقالت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر تويتر إنه تم ضبط المخالف وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

مخالفة القيادة على أكتاف الطريق

يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذّرت في وقت سابق قائدي المركبات من مخالفة القيادة على أكتاف الطرق والتي تصل عقوبتها إلى غرامة بمبلغ 2000 ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”: على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطرق، موضحًا أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير.

والمعروف أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية الجديدة نصت على تحديد مخالفة “القيادة على أكتاف الطرق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها” بغرامة مالية قدرها ما بين ألف ريال وألفي ريال.

