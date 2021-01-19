هذا النوع من التوابل يحسن فرصك في إنقاص الوزن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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عند محاولة إنقاص الوزن أو الحصول على شكل أفضل، غالبًا ما يركز الأشخاص على نوع الطعام الذي يأكلونه وممارسة المزيد من التمارين، في حين أن هاتين الخطوتين من الخطوات الرئيسية إلا أن التركيز على التوابل أيضًا أمر مهم.

ويشير العديد من خبراء التغذية والباحثين إلى فكرة أن نوعًا معينًا من التوابل يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لفقدان الوزن، وهذا النوع هو ما يُسمى بـ الأعشاب أو التوابل المضادة للفطريات.

ما هي التوابل المضادة للفطريات؟

في الغالب يحاول خبراء التغذية لفت انتباه الناس إلى أهمية الأعشاب في النظام الغذائي وألا يتم النظر إليها باعتبارها وسيلة للتلاعب بمذاق الطعام فقط، فالعديد من هذه الأعشاب والتوابل تخدم غرضًا رئيسيًا آخر، وتزود الجسم بالعناصر الغذائية القيمة، وتعزز الصحة، وتقي من الأمراض.

وتعتبر الأعشاب المضادة للفطريات مثالًا ممتازًا على ذلك، وكما تقول خبيرة التغذية، ليزا ريتشاردز، فإنه عندما يتعلق الأمر بمضادات الفطريات الطبيعية، فإن هناك الكثير من الخيارات المختلفة للاختيار من بينها، وهي تشمل حمض الكابريليك المستخلص من بذور الجريب فروت وزيت الأوريجانو.

وتعد الأعشاب المضادة للفطريات نوعًا واسعًا جدًا من التوابل لذا يمكنك العثور على أي عشب تريد إضافته للطعام بسهولة.

أبرز الأعشاب المضادة للفطريات

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإنه من أبرز الأعشاب المضادة للفطريات، زيت جوز الهند، والثوم الذي يحتوي على بعض الخصائص المضادة للفطريات وقد ثبت أنه يحسن عملية التمثيل الغذائي ويعزز جهود فقدان الوزن.

وهناك أيضًا الزعتر والقرنفل والقرفة وهي كلها أعشاب ممتازة لمحاربة الأمراض وتحسين الصحة العامة وتحسين التمثيل الغذائي لدينا، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن

وكل ما عليك القيام به هو إجراء بعض التغييرات الطفيفة على عاداتك في الطهي مثل تبديل الزيت المعتاد بزيت جوز الهند، ويمكنك بذلك منع معظم مشاكل صحة الأمعاء كما ستساعد نفسك على إنقاص الوزن بشكل أسرع، وقد تم دعم هذا من خلال الكثير من الأبحاث.

هل الأمر بهذه السهولة؟

إن إضافة التوابل المناسبة إلى طعامك هو في الواقع أمر سهل للغاية، فمعظم هذه التوابل المضادة للفطريات ليست باهظة الثمن كما أنها متوفرة في جميع المتاجر، من جهة أخرى، فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد رشة توابل على شريحة اللحم لكي تفقد الوزن، حيث تُظهر جميع الأبحاث تقريبًا أن التمرين والنظام الغذائي السليم هما العاملان الأكثر أهمية، أما كل شيء آخر، سواء كان إضافة زيت جوز الهند إلى وجباتك، أو الحصول على ما يكفي من أوميغا 3 فإن ذلك سيكون بمثابة مكافأة إضافية لجهودك حيث تحسن فرصك في فقدان الوزن والتمتع بصحة أفضل.



