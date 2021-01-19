كيفية تحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت خبيرة التقنية، براندي موما، إنه يمكن استخدام هاتف أيفون لمسح المستندات ضوئيًا دون تنزيل أي تطبيقات جديدة.

وتابعت عبر منشور لها على فيسبوك: عدد لا يحصى من مالكي أيفون لا يعرفون كيفية هذه المعلومة، مضيفة: هل تعلم، أنه إذا كان لديك جهاز أيفون أو أيباد فأنت تمتلك بالفعل ماسحًا ضوئيًا.

وأردفت: هذه المعلومة مهمة خاصة لأولياء الأمور والمعلمين، فإذا كنت تخطط لمسح أي عمل ضوئي وإرساله إلى المعلمين، أو العكس، إذا رغب معلم بمسح العمل لطلابه، فيمكنكم استخدام تطبيق الملاحظات Notes.

خطوات تحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي

لتجربة ذلك بنفسك، ادخل على الملاحظات واختر فتح ملاحظة جديدة ثم اضغط على زر الكاميرا في الجزء السفلي من الشاشة وسيظهر خيار مسح المستند ضوئيًا.

وقالت براندي موما: بمجرد مسح المستند ضوئيًا، يمكنك إرساله بالبريد الإلكتروني بسهولة أكبر من الصورة، بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة ملاحظات إلى المستند الممسوح ضوئيًا.

وقال المئات ممن شاهدوا هذا المنشور إنهم لم يعرفوا ذلك أبدًا، ووصفوها بالحيلة التي تغير قواعد اللعبة، لاسيما في فترة الدراسة عن بعد، وقالت إحدى المعلقات: استغرق الأمر من 43 عامًا لتعلم تلك المعلومة.

وقال آخر: في الواقع أستخدم تطبيق CamScanner بشكل منتظم على هاتف الأيفون للعمل حيث لم أكن على علم بهذه الوظيفة، شكرًا للغاية على المعلومة.



