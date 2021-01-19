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انتعاش سهم صندوق الخبير للدخل في أولى جلسات التداول
متابعات الخليج 365 - الرياض
العناوين الفرعية
تم اليوم إدراج صندوق الخبير للدخل المتنوع في السوق المالية السعودية حيث تم تداول الوحدات في السوق المالية السعودية تحت رمز 4700 فيما كان الرمز الدولي هو SA1560529E57.
ما هو صندوق الخبير للدخل ؟
هو صندوق استثمار متداول مغلق الهدف الاستثماري منه هو تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية مثل الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، ومرابحة.
كما يعتبر الصندوق الأول في المنطقة الذي يتم إدراجه في السوق المالية السعودية من فئة الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (غير العقارية)، ليتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل.
إدراج سهم صندوق الخبير للدخل
وكانت السوق المالية أعلنت يوم الأحد الماضي أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول كصندوق استثمار مغلق متداول في السوق الرئيسية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 06/06/1442هـ الموافق 19/01/2021م على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
أرقام الصندوق
هذا وقد جذب الصندوق أكثر من 89 ألف مكتتب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وبلغ إجمالي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال سعودي، في حين تجاوزت نسبة التغطية 157% من الحد الأدنى لرأس مال الصندوق طوال فترة الاكتتاب الممتدة على مدى 15 يوم عمل، والذي بدأ من تاريخ 6 ديسمبر 2020م وانتهى في 24 ديسمبر 2020م.
وخلال الساعات الأولى من جلسة اليوم شهد سهم صندوق الخبير للدخل نشاطًا على كافة المستويات حيث صعد بنسبة 21 % خلال الساعات الأولى من الجلسة.