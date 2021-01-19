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التجارة تعلن عن استدعاء مكيفات سبليت Falcon و غسالات ملابس FREGO

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء 1442/6/6 هـ عن استدعاء 5,653 مكيف سبليت Falcon و 893 غسالة ملابس FREGO.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب عدم مطابقتهم للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغساله والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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