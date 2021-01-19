شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلن عن استدعاء مكيفات سبليت Falcon و غسالات ملابس FREGO والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء 1442/6/6 هـ عن استدعاء 5,653 مكيف سبليت Falcon و 893 غسالة ملابس FREGO. أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء 1442/6/6 هـ عن استدعاء 5,653 مكيف سبليت Falcon و 893 غسالة ملابس FREGO. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب عدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغساله والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدا.