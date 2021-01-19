شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الزكاة والدخل: 4 ديسمبر ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن يوم 4 ديسمبر 2021 ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.

وقال متحدث الزكاة والدخل، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أن من أهم هذه المتطلبات أن يكون لدى المنشأة نظام إلكتروني متصل بالإنترنت بشكل فعال، وأن يحتوي النظام على اشتراطات والتزامات، ولا يمكن التلاعب فيه، وإمكانية ارتباطه مع أجهزة خارجية.

وأوضح حمود الحربي، أن الفوترة الإلكترونية تحتوي على جميع عناصر الفاتورة الضريبية المطبقة حاليا من ناحية الرقم الضريبي وتاريخ توريد وتاريخ فاتورة وإلى آخره.