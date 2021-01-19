شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزكاة والدخل»‏ توضح آلية الإفصاح عن عقود منشأتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن الشخص ملزم بالإفصاح عن عقود منشأته مع المنشآت التجارية الأخرى أو مع الجهات الحكومية، لما تكون قيمة العقد أكثر من 100 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة، أنها أطلقت "خدمة العقود" التي تساعد منشأتك في رفع كل العقود بملف واحد وبضغطة زر، كما تستطيع تعديل وتحديث تفاصيل العقود سواء التفاصيل المالية أو ميعاد انتهاء العقد أو تجديده.

وقالت هيئة الزكاة والدخل، أنه إذا كان لديك استفسارًا تصفح الدليل المبسط لاستخدام الخدمة، أو عبر مركز الاتصال 19993، أو قنوات التواصل الأخرى.