شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة عائلة أنقذها "الجينوم السعودي" من إنجاب طفل ثالث معاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قصة مستوحاة من وقائع حقيقية لعائلة سعودية كان لبرنامج الجينوم السعودي دور كبير في تفادي إصابة طفلها بأحد الأمراض الوراثية.

وأوضحت المدينة أن البرنامج ساهم في الوصول المبكر للتشخيص الصحيح ومنع إنجاب طفل ثالث معاق، وذلك من خلال فريقها الطبي.

وتمكن الفريق من أخذ عينة من الطفل المصاب وتحديد المرض المسبب للخلل في هذه العائلة بالتحديد، ومنها تحديد الحلول التي ساعدت الأسرة فيما بعد.