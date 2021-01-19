شكرا لمتابعة خبر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة، حيث تتأثر منطقة تبوك والمناطق الشمالية بانخفاض درجات الحرارة.

كما توقع أن تتأثر حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية بهذه الكتلة الباردة، مع تقدم ساعات النهار.

وتستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الغد.