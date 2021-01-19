شكرا لمتابعة خبر عن الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا على قائمة أقوى الجيوش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حلت السعودية في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر في القوة العسكرية في الشرق الأوسط وذلك في التصنيف السنوي الدوري السنوي للقوة العسكرية لدول العالم لعام 2021، الصادر عن موقع "غلوبال فاير باور.

وجاءت الإمارات في المرتبة سادسة، والعراق في المرتبة السابعة، وسوريا في الثامنة، الكويت في المرتبة التاسعة، فيما كانت المرتبة لعاشرة من نصيب سلطنة عمان، وبعدها الأردن في المرتبة الحادية عشرة، فاليمن، وقطر والبحرين، ولبنان في آخر القائمة.

وخليجيا تصدرت المملكة القائمة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، والكويت ثالثة، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، ثم قطر فالبحرين.

يذكر أن تصنيف "غلوبال فاير باور" يعتمد على مؤشر يستند إلى 50 عاملا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ 138 دولة.