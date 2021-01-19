شكرا لمتابعة خبر عن تسريع عملية نقل 7 اختصاصات من «الشؤون القروية» إلى وزارة البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، على تسريع عملية نقل 7 اختصاصات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين بما يحقق المصلحة العامة.

ونظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة عدة لجان لتسريع عملية النقل، فيما اقتربت 6 اختصاصات من الانتهاء من معظم البلديات، في حين تبقى اختصاص "أسواق النفع العام" تحت الإجراء ومن المرجح أن يتم الانتهاء منه مع شهر ذي القعدة المقبل.

وتشمل أسواق النفع العام: الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف والمسالخ.