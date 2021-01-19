شكرا لمتابعة خبر عن 300 ريال مخالفة «ستائر نوافذ السيارة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، أن وضع الستائر على نوافذ السيارة يعد مخالفة وغرامتها تتراوح من 150 – ٣٠٠ ريال، وذلك ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن.

وأوضحت إدارة المرور، أنه «يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقًا لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠ (وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق) وغرامتها (١٥٠-300) ريال».

وعلى جانب آخر، أكدت أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيُجرَى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.