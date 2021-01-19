شكرا لمتابعة خبر عن سائحة إيرلندية تبدي إعجابها بطبيعة المملكة الساحرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت السيدة الإيرلندية هيلاري مكورماك، إنها كانت تزور المملكة بسبب طبيعة عملها، حيث تعمل كمساعدة تنفيذية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وحين قررت العودة إلى وطنها في مارس الماضي، فوجئت بإجراءات الإغلاق وحظر السفر الدولي.

وقالت السيدة الإيرلندية: كان معي 21 شخصًا آخر من موطني، وجميعنا كنا ساخطين بسبب عدم القدرة للعودة إلى وطننا الأم، وكنا مشحونين بالتوتر بشكل لا يمكن لأحد تخيله، لكننا الآن بتنا ممتنين لذلك وسعدنا بأفضل الأوقات التي قضيناها في طبيعة المملكة الساحرة.

وتابعت: "لم تبخل علينا هذه البقعة الساحرة من بقاع الأرض بتقديم أفضل الوجهات الرائعة والخلابة، فقمنا بزيارة بحيرة الأصفر، وأماكن برية وجبال السودة، وأماكن نائية مثل قرية الحبلة السياحية التي تقع في واد طبيعي مذهل، وبالطبع لم نغفل زيارة مدينة الأحساء ومدينة أبها" .

واستطردت:"أعيش وأعمل بسعادة في الرياض منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن لم تخطر في بالي استكشاف السعودية من قبل، وعادةً كلما أتاحت لي الفرصة كنت أعود إلى موطني لأرى عائلتي وأصدقائي، وبالتالي كان الروتين يكبلني بطبيعة الحال".