شكرا لمتابعة خبر عن طريقة بسيطة لحل مشكلة ظهور رسالة «عدم توفر الخدمة» لمستفيدي "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر، طريقة حل مشكلة رسالة «عدم توفر الخدمة»، التي تظهر لبعض المستفيدين.

ودعت المنصة من يواجه تلك المشكلة إلى التواصل معها عبر الخاص وتزويدها ببيانات تشمل: «الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة.

وأشارت إلى أن الخطوة الأخيرة تتمثل في إرسال كلمة «دعم فني» أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.