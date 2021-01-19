شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المقيم البريطاني بالمملكة يروي قصة إسلامه وتغيير اسمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المقيم البريطاني "عبدالرحمن" الذي يعمل مدرب قيادة وكانت صحيفة "صدى" تناولت قصته، إنه دخل الإسلام وهو بعمر 18 عاماً، كما أن اسمه الحقيقي هو "جولد".

وأوضح المقيم البريطاني، خلال لقائه مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إنه حينما قرر السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج، طلبت منه السفارة السعودية لدى بريطانيا الإثبات بأنه مسلم.

وقال أنه قرر تغيير اسمه القديم والحصول على شهادة من إدارة أحد المساجد للتأكيد على اعتناقه الإسلام، لافتًا إلى أنه كان متخوفاً قبل أن يأتي إلى المملكة بسبب الصورة المغلوطة التي كان يشاهدها عبر وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه يقوم أحياناً بتصوير مقاطع فيديو عن المملكة والمجتمع السعودي ويرسلها إلى والده غير المسلم في بريطانيا؛ من أجل أن يعرف حقيقة المملكة وشعبها، داعياً كل شخص مقيم بالمملكة لأن يقوم بإيصال الصورة الحقيقية عن هذا البلد للعالم بكل مصداقية.