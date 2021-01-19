شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تعقد اجتماعا مع ممثلي الجهات الخدمية لمعالجة التشوهات البصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

عقدت أمانة منطقة عسير اليوم الإثنين الاجتماع الدوري للجنة معالجة التشوه البصري برئاسة المهندس أحمد الفيفي، والمهندس مهدي الخريص، وعدد من المختصين بالأمانة، وحضور ممثلي الجهات الخدمية بالمنطقة، وذلك لمناقشة أعمال البنية التحتية وتنسيق المشروعات، إضافةً إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق والممتلكات العامة.

وفي ذات السياق، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذا الاجتماع الدوري يأتي لمتابعة جهود الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات التي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة ومتابعة ما تم عمله خلال الفترة الماضية من إزالة مظاهر التشوهات البصرية المتنوعة ورفع الأنقاض والمخلفات واللوحات والملصقات المخالفة ومعالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة المظلات المخالفة للسيارات، موضحًا أن مشروع معالجة التشوه البصري يهدف إلى تطوير البيئة العمرانية والمعمارية للمحافظة في مناطق الجذب السياحي والعمراني والحضري من خلال إزالة التشوهات البصرية.

وأكد الحميدي أن هذه اللقاءات الدورية تأتي لتحقيق الاستمرارية في نجاح الجهود المبذولة والخطط الميدانية من قبل الأمانة لكل مدن ومحافظات المنطقة، حيث إن الأمانة تعمل على إنجاز خطط معالجة التشوه البصري من خلال رصدها للتشوهات البصرية وكميتها وعناصرها والعمل على معالجتها مباشرةً.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير تهدف إلى استمرار هذه الاجتماعات بما يحقق المحافظة على المرافق ومتابعة العناصر الرئيسية في معالجة التشوّه البصري، وخصصت وسيلةً لرفع البلاغات والملاحظات عبر ٩٤٠.