للمصنعين.. كيف تحصل على تمويل لمشروع من الصندوق الصناعي؟

حدد صندوق التنمية الصناعية طريقة الحصول على تمويل لمشروع صناعي، مشيرًا إلى الشروط والبيانات الواجب توافرها وطريقة التسجيل.

وأوضح الصندوق الصناعي أن الحصول على تمويل لمشروع صناعي يتطلب: نموذج طلب دقيق وكامل، ودراسة جدوى كافية إذا لزم الأمر، وعروض أسعار أو عقود الآلات والمعدات والتخليص الجمركي «إذا تم تسليم الرصد والتقييم بالفعل».

ويجب توافر عقود أو عروض أسعار للبناء والأشغال المدنية والرسوم الهندسية وفاتورة الكميات، والنظام الأساسي أو النظام الأساسي للشركة أو اتفاقية الشراكة الموثقة حسب الأصول من كاتب العدل «باستثناء الملكية الفردية»، ونسخ من بطاقات هوية الملاك، وفقًا للصندوق الصناعي.

وبحسب الصندوق الصناعي فإنه يجب توافر سند ملكية إذا كان المشروع يجب أن يكون على أرض خاصة، والاتفاقيات الفنية «إن وجدت»، واتفاقيات الترخيص إن وجدت، وقرارات الشركة.

ويجب توافر اتفاقيات البيع أو التسويق «بما في ذلك خطط التصدير، إن وجدت»، ورخصة صناعية سارية المفعول ومطابقة، ورخصة استثمار صناعي وترخيص آخر من السلطات المختصة، وفقًا للصندوق الصناعي.

وكذلك المستندات الداعمة للاستشاريين الفنيين، إذا لزم الأمر. وترتيبات توريد المواد الخام واتفاقية إمداد المرافق، وتسجيل تجاري صالح، وبيانات صافي القيمة الشخصية للمالكين أوالشركاء، وفقًا للصندوق الصناعي.

واتفاقيات إيجار سارية المفعول من المدينة الصناعية التي سيقع فيها المشروع أو إذا كان المشروع سيقع على أرض مملوكة ملكية خاصة، ونسخة سارية من رخصة البناء وإذن لتشغيل المشروع في الموقع المقترح من الجهة المعنية السلطات ضرورية، ووثائق التأمين «إن وجدت»، والتوكيلات، وفقًا للصندوق الصناعي.

التسجيل في موقع الصندوق الصناعي

وأكد الصندوق الصناعي أنه يمكن للمقترض أن ينشيء حسابًا عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الصناعي، ويقدم طلبًا مبدئيًا للحصول على التمويل مُضمنًا فيه التفاصيل التالية:

-معلومات عن القطاع.

-بيانات الترخيص.

- بيانات الشركة.

-تفاصيل المنتج.

-بيانات الملكية.

-تفاصيل القيمة الصافية.

-معلومات حول البنك «في حالة كانت الملكية لأجنبي».

-بيانات الشخص المصرح به.

وبعد تقديم الطلب يراجع مدير العلاقات الطلب الأولي عبر البوابة الإلكترونية، وسيُخطَر المقترض تلقائيًا من خلال الموقع الإلكتروني عند الموافقة على الطلب المبدئي من عدمه.، وفقًا للصندوق الصناعي.

وسيقوم مدير العلاقات بإجراء مراجعة شاملة لباقي استمارة الطلب للتأكد من اكتمالها ودقتها. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد مدير العلاقات اجتماعات مختلفة مع المقترض للحصول على فهم أفضل للمشروع وطلب أي توضيح حسب الحاجة، وفقًا للصندوق الصناعي.

وإذا تمت الموافقة على الطلب الأولي من قبل مدير العلاقات، فإن المقترض ملزم بتقديمه من خلال استكمال طلب التمويل إذا كان الطلب كاملاً ودقيقًا ومتوافقًا مع سياسات الصندوق، فسيتم تسجيل الطلب من قبل مدير العلاقات ثم ينتقل إلى مرحلة التقييم، وفقًا للصندوق الصناعي.

اقرأ أيضًا:

«صندوق التنمية الصناعية» يحدد 6 قطاعات لتمويلها في مجال الخدمات اللوجستية

الصندوق الصناعي يقدم 4 أنواع من التمويل لدعم الطاقة المتجددة