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«المدرسة التذكارية بالرياض».. أنشئت بأموال الاحتفال بعودة الملك عبد العزيز من مصر

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الرياض - محمد عبدالله - تعد بداية التعليم الرسمي في المنطقة

تعد المدرسة التذكارية هي بداية التعليم الرسمي في الرياض، والتي تم إنشاؤها بتوجيه من الملك المؤسس، عقب عودته من زيارة إلى مصر.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز –عبر تويتر- أن أهالي الرياض قرروا إقامة احتفالات ابتهاجا بعد عودة الملك عبد العزيز من زيارته لمصر عام 1365 هـ، فأمر الملك بأن تصرف الأموال في مصلحة البلاد.

وأضافت الدارة، أنه تم إنشاء المدرسة التذكارية بأموال الاحتفال، ودعمها من الملك عبد العزيز، وافتتحت المدرسة عام 1367 هـ، في البطحاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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