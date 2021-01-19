«الجمارك»: سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الرسوم بشرط

أوضحت الجمارك السعودية، أن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الرسوم بشرط أن تكون مخصصة لهم تقاد باليد دون الرجلين.

وذكر حساب «اسال الجمارك» -عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يتم إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج المملكة، بشرط أن تكون المركبات معدَّة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقاد باليدين دون الرجلين، كما أنه لا يوجد إعفاء على سنة الصنع».

وأشارت الجمارك إلى أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

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