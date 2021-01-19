الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي مرضى السكري والضغط دون الحاجة للإفصاح

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي مرضى الضغط والسكري دون الحاجة للإفصاح عن مرضهم.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه يلزم الإفصاح عن جميع الأمراض والحالات الصحية المذكورة في نموذج الإفصاح، بالشكل الصحيح، وذلك لغرض التسعير ولضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب حسب منافع الوثيقة الموحدة.

من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي ان صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إنما يطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة التأمين الخاصة بالزائر.

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