خالد الفيصل يرأس اجتماعاً لمجلس المنطقة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمجلس المنطقة تخللته مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة. واستعرض أمير مكة، أعمال لجان المجلس خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.

كما جرى استعراض برامج لجان المجلس في جوانب المشاريع وتطوير العشوائيات، وخطط تعزيز الجوانب الاجتماعية والثقافية والشبابية بالمنطقة. فيما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.