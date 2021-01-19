رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمجلس المنطقة تخللته مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة. واستعرض أمير مكة، أعمال لجان المجلس خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.
كما جرى استعراض برامج لجان المجلس في جوانب المشاريع وتطوير العشوائيات، وخطط تعزيز الجوانب الاجتماعية والثقافية والشبابية بالمنطقة. فيما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الفيصل يرأس اجتماعاً لمجلس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.