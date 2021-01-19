شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 مسلخاً عشوائياً غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة الشرقية بالتعاون مع شرطة الظهران 45 مسلخا عشوائيا خارج النطاق العمراني غرب الدمام.

وأوضحت الأمانة أن المسالخ العشوائية يعمل عليها عمالة وافدة وتفتقد لأدنى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية المتمثلة في فحص الذبيحة قبل وبعد الذبح بواسطة طبيب بيطري، وعدم حمل العمالة شهادات صحية تضمن خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى سوء نظافة الموقع مما يؤثر على اللحوم وفسادها لاحقا.

وأضافت الأمانة أنه تم مصادرة جميع الأدوات الموجودة وتطبيق الغرامات البلدية على العاملين، وإزالة الصنادق والمخيمات العشوائية المستخدمة للذبح والسلخ.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بضرورة ذبح المواشي بالمسالخ المعتمدة النظامية التي يتم فيها تطبيق الاشتراطات الصحية ووجود طبيب بيطري للإشراف على الذبائح، داعيا الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940.