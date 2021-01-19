محافظ الدرعية يفتتح مبنى الجوازات الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - واس

افتتح صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية أمس، المبنى الجديد لإدارة الجوازات بالمحافظة، بحضور مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد السعد .

وقدم العميد السعد لسموه شرحاً عن أقسام المبنى وآلية العمل فيه.

تطوير خدمات الجوازات

وأوضح أن هذه الخطوة تُعد استكمالاً للإستراتيجية المعمول بها في المديرية العامة للجوازات للوصول بخدمات الجوازات إلى جميع المستفيدين، وذلك من خلال فتح منافذ جديدة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول إلى كل شرائح المجتمع بخدمة ذات جودة عالية.

حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو وعدد من المسؤولين .



