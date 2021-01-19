فيديو وصور.. شاهد منتجع ترامب الجديد بعد البيت الأبيض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

غالبًا ما يُشار إلى منتجع مارالاغو Mar-a-Lago المملوك للرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش، فلوريدا، باسم البيت الأبيض الشتوي، وأفادت التقارير الأخيرة الخاصة بأعمال البناء المتجددة وقيام ميلانيا ترامب بجولة في إحدى المدارس هناك لنقل ابنها بارون إليها تكهنات بأن ذلك المكان سيكون سكن الرئيس السابق ترامب بعد البيت الأبيض.

وأكدت خطوة جديدة تلك الشكوك، حيث شوهدت شاحنات نقل الأثاث الضخمة أمام السكن الجديد وذلك قبل يومين فقط من مغادرة ترامب للبيت الأبيض، في إشارة إلى أن الرئيس سينتقل بشكل دائم إلى هذا العقار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مواصفات سكن ترامب

وقد استضاف العقار عددًا من الزوار رفيعي المستوى على مر السنين، وهو يتميز بقاعاته المزينة بشكل مزخرف وفخم، ويقع على مساحة 20 فدانًا ويضم 128 غرفة.

ويعني اسم المنتجع باللغة الإسبانية من البحر إلى البحيرة، وبُني عام 1927، وهو يمتد على كامل عرض الجزيرة الواقعة على بالم بيتش، ويمتد من المحيط الأطلسي إلى الممر المائي الداخلي، وقد اشتراه ترامب بجميع أثاثه الأثري في عام 1985 بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين دولار، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

واليوم هو بمثابة ملعب فخم لعائلة ترامب لكنه مفتوح أيضًا للأشخاص الذين يشترون عضوية في النادي، وفي تسعينيات القرن الماضي، بلغت تكلفة العضوية 50 ألف دولار، لكنها ارتفعت إلى 200 ألف دولار بعد انتخاب ترامب.

وإليكم نظرة داخل المجمع المترامي الأطراف، الذي تم بناؤه في أوائل القرن العشرين.