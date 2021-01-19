أسعار النفط تسجل ارتفاعًا للتعاملات الآجلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

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ارتفعت أسعار النفط خاصة خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 1.15 في المئة.

وسجل “برنت”، عند الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، مكاسب تقدر بـ 0.63 دولار أمريكي ليصل إلى 55.38 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط في التعاملات الآجلة إلى 52.60 دولاراً أمريكياً، ما نسبته 0.46 في المئة.