شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل وطرق تفاديها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه ينتج عن استخدام منتجات التجميل بعض الأعراض الجانبية كالاحمرار والحكة وغيرهما.

وأشارت «الغذاء والدواء» إلى أن هناك 7 إرشادات مهمة لتفادي حدوث الأعراض الجانبية تتضمن تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة والتحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها، وتجنب استخدام المنتجات المجهولة المصدر، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، واستخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة، وشراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة، إضافة إلى عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى.

وأضافت «الغذاء والدواء» أن أكثر الأعراض شيوعاً هي حروق الجلد والاحمرار وضيق التنفس وتساقط الشعر والشعور بالحكة، وأنها تحدث بسبب عامل أو عوامل عدة عند استخدام المنتج التجميلي.