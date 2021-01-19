الموارد البشرية: لصاحب العمل حق الاقتطاع من الأجر إذا تسبَّب العامل بتلفيات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّه يمكن لصاحب العمل الاقتطاع من أجر العامل الذي تسبَّب بأيِّ تلفيات على آلا يزيد عن أجر خمسة أيام في كل شهر.

وأكدت وزارة الموارد البشرية في الدليل الإرشادي لنظام العمل، أنَّ لصاحب العمـل الحـق فـي التظلـم عنـد الاقتضاء، وذلـك بطلـب مـا هـو أكثـر مـن ذلـك إذا كان للعامـل مـال آخر يمكن الاستيفاء منه.

وأضافت وزارة الموارد البشرية أن التظلم أي الطرفـين يجب أن يكون خلال خمسـة عشـر يـوم عمـل، وإلا سـقط الحـق فيـه ويبـدأ موعـد التظلـم بالنسـبة إلـى صاحب العمل مـن تاريخ اكتشاف الواقعـة وبالنسبة إلـى العامل مـن تاريـخ إبلاغ صاحـب العمل له.

حالات الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية منه:

وكانت وزارة الموارد البشرية حددت 6 حالات تمكن صاحب العمل من الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية منه وهم:

1-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد الحسم عن 15%.

2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات مستحقة عليه نظامًا.

3-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

4-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تملكيها للعمال أو أي مزايا أخرى.

5-الغرامات التي على العامل بسبب المخالفات التي ارتكبها وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه جراء ما أتلفه.

6-استيفاء دين إنفـاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد لقاء ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

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