إحصائية: تحصين 1.2 مليون شخص من فيروس كورونا بدول الخليج

أعلن مجلس الصحة الخليجي، أنه تم –حتى الآن- تحصين مليون وربع المليون شخص من فيروس كورونا المستجد، بدول الخليج العربي.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أنه تم منح اللقاح لـ«1.275.400» شخص بدول الخليج العربي.

وحول وضع فيروس كورونا في دول الخليج –حتى أمس الاثنين- أوضح المجلس أن نسب الشفاء من «كوفيد -١٩» في دول المجلس، كانت كالتالي: السعودية 97.7%، والبحرين 96.6%، والإمارات 89%، وسلطنة عُمان 94.1%، والكويت 95.7%، وقطر: 97.6%.

اقرأ أيضًا:

إحصائية خليجية لنسب التعافي من كورونا بالسعودية ودول مجلس التعاون