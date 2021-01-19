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إحصائية: تحصين 1.2 مليون شخص من فيروس كورونا بدول الخليج

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الرياض - محمد عبدالله - نسبة التعافي بالسعودية 97.7%..

أعلن مجلس الصحة الخليجي، أنه تم –حتى الآن- تحصين مليون وربع المليون شخص من فيروس المستجد، بدول الخليج العربي.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أنه تم منح اللقاح لـ«1.275.400» شخص بدول الخليج العربي.

وحول وضع فيروس كورونا في دول الخليج –حتى أمس الاثنين- أوضح المجلس أن نسب الشفاء من «كوفيد -١٩» في دول المجلس، كانت كالتالي: 97.7%، والبحرين  96.6%، والإمارات 89%، وسلطنة عُمان 94.1%، والكويت 95.7%، وقطر: 97.6%.

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